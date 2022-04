Ezen a kiállításon ugyanis hozzá szabad nyúlni a tárgyakhoz. Az asztal feletti tévén videó megy, hangot csak akkor adnak rá, amikor látogatók érkeznek.

A kiállítás címe: Fejezetek a lengyel–magyar közös történelemből, és a lengyel–magyar barátság napja alkalmából készítették. A tárlatot Biernacki Karol, a Lengyel Köztársaság szegedi tiszteletbeli konzulja, a Csongrád-Csanád Megyei Levéltár igazgatója nyitotta meg. A kiállítás előzetes bejelentkezéssel ingyenesen látogatható, a diákcsoportoknak vezetést is biztosítanak. Április 8-án, jövő hét pénteken, a Szakmák éjszakáján tekinthető meg utoljára.

Rendkívül jó, mobil anyagot raktak össze a kiállítás tervezői. Vannak bizonyos ereklyék is a tárgyak között. A második világháború idején, Lengyelország 1939-es megszállását követően számos lengyel menekült talált menedékre Mórahalmon. Az elszállásolt lengyel katonák által rajzolt emléklap és a fotóik is megtekinthetők. Külsősök is látogathatják a tárlatot, nagyon sokan jönnek, folyamatosan érkeznek az osztályok a környékbeli iskolákból, a vezetésről Mikó Valér kollégánk gondoskodik – mondta Angyalné Kovács Anikó, az iskola igazgatója.