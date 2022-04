A Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium a 33., míg a Szegedi Tudományegyetem Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola (az egykori Ságvári) a 48. helyen szerepel a HVG 2022-es gimnáziumi rangsorában, amit az eduline szemlézett. Csongrád-Csanád megyéből más oktatási intézmény nem került be az ország száz legjobb középiskolája közé.

A ranglistát, ahogy a korábbi években, most is a budapesti gimnáziumok vezetik. A tíz legjobb középiskola közül mindössze egy nem fővárosi intézmény: a debreceni Fazekas Mihály Gimnázium a ranglista nyolcadik helyén végzett. A százas rangsorban összességében több a vidéki iskola, mint a budapesti. Érdekesség, hogy Békés vagy Tolna megyei gimnázium nem került be a legjobb százba.