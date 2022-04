Már 6 millió 406 ezer 150-en kérték a koronavírus elleni vakcinát hazánkban, de az oltás továbbra is elérhető a kórházi oltópontokon, a háziorvosoknál és a házi gyermekorvosoknál is – számolt be erről a koronavirus.gov.hu. Mint írták, a kórházi oltópontokra keddenként és péntekenként lehet menni időpontfoglalással, péntekenként pedig oltási akciónapot is tartanak, amikor reggel 7 és este 19 óra között akár időpontfoglalás nélkül is be lehet adatni a védőoltást. A szakemberek szerint a megerősítő oltás felvétele mindenkinek ajánlott, aki 4 hónapnál régebben kapta meg az első oltását.

Ha világszinten követjük a vakcinálási és halálozási mutatókat a koronavírus kapcsán, akkor azt láthatjuk, hogy azokban a régiókban, ahol a vakcinálás megfelelő ütemben haladt, a beadott dózisokkal párhuzamosan csökkentek a halálozási mutatók. A vakcinák ugyanis csökkentik a súlyos betegség kialakulását és ezzel együtt a halálozást is. Az esetleges oltási reakciók vagy mellékhatások korántsem összemérhetők az élet elvesztésének lehetőségével – erről Körmöndiné Buzás Krisztina, az SZTE SZAOK és TTIK közös Immunológiai Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense beszélt a Szabadegyetemen.

Hozzátette, a sokszor hosszú hónapokat megkeserítő poszt-Covid-szindróma megelőzésében vagy legalább az enyhébb tünetek kialakulásában is segítséget nyújtanak a védőoltások.

Hazánkban egyébként jelenleg 1499 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 37-en vannak lélegeztetőgépen. Megyénkben péntek óta újabb 139-en kapták el a fertőzést, így a kedd reggeli adatok szerint 2 év alatt 80 ezer 305-en betegedtek meg új típusú koronavírusban Csongrád-Csanádban.