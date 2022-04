Az időjárás kicsit megijeszthette a Középiskolás Közlekedésbiztonsági Kupa megyei döntőseit, de mire a gyakorlati feladatokra került a sor, már nem volt nyoma a reggeli zápornak a pályán. A döntőt szombaton 9 órától rendezte meg a Csongrád-Csanád Megyei Balesetmegelőzési Bizottság, huszonegyedik alkalommal. Három kategóriában mérhették össze elméleti és gyakorlati tudásukat a megye középiskolásai. Ahogy Vad Róbert őrnagytól megtudtuk, személygépjármű, valamint kerékpáros kategóriában 9-9, segédmotoros kategóriában 4 fiatal adott számot tudásáról.

KRESZ-teszttel és elsősegélynyújtási, bűnmegelőzési totóval kezdtek a fiatalok, majd a vizsgaközpont udvarán kialakított tanpályákon teljesítették a gyakorlati feladatokat. Vad Róbert elmondta: a verseny hosszú távú célja az, hogy kevesebb baleset történjen az utakon. Azért is teremtették meg egy magasabb szintű megmérettetés lehetőségét, mert amíg a versenyre felkészülnek, felelevenítik a szabályokat, a gyakorlati tudást. Ez a rendőrség számára is fontos, hiszen a helyes közlekedési magatartás, a magabiztos tudás hosszú távon a balesetek számát is csökkenti.

Autós kategóriában Borsos Péter, a Szegedi Baptista Gimnázium és Technikum diákja, segédmotoros kategóriában Cserhalmi Ádám Dezső a Hódmezővásárhelyi Szakképző Centrum Szentesi Pollák Antal Technikum tanulója, kerékpáros kategóriában pedig Deme Rebeka végzett az első helyen a szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnáziumból. Ők képviselhetik majd megyénket az országos döntőn Balatonalmádiban.