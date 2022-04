Néhai Almási István polgármester az élni és élni hagyni jegyében kormányozta Hódmezővásárhelyet, békés, nyugodt viszonyok uralkodtak a városban, a többség és a kisebbség együttműködött egymással. Márki-Zay Péter azonban egy amerikai típusú gyűlöletkampányt honosított meg, ami reggeltől estig lázározásról, orbánozásról, fideszezésről szólt. Valami ellen politizált, nem pe­­dig azért, hogy jobbá tegye Hódmezővásárhelyt

– hangsúlyozta Lázár János.

Bayer Zsolt rákérdezett, ho­­gyan akar Lázár János véget vetni Hódmezővásárhelyen a polgárháborúnak, mikor Márki-Zay Péter folyamatosan arról beszélt az elmúlt hónapokban, hogy a képviselőt börtönbe akar­­ná csukatni.

A legdrámaibb, hogy egyházközségeken, templomokon, olvasókörökön, sportkörökön, osztálytermeken, tantestületeken belül soha nem látott gyűlölködés, szembenállás lett a polgármester munkájának eredménye. Ő nem a várost építette, hanem a közösséget rombolta. Ennek véget kell vetni, ez nem egészséges egy 45 ezres városban. Meggyőző fölénnyel nyertem a választást, nekem kö­­telességem, hogy megpróbál­jak békét teremteni. Hogy az ellenfelem veszi-e a lapot, ez a következő hetekben, hónapokban derül ki. Szeretnék Márki-Zay Péterrel minél hamarabb szemtől szemben is találkozni, hogy tisztázzuk az elmúlt évek vádaskodásait, illetve hogy va­­lami minimális kompromisszumot hozzunk létre a város érdekében. Hódmezővásárhely Márki-Zay Péter kampányirodájaként működik továbbra is, amit a vásárhelyiek nem akarnak, ez a szavazás végeredményéből is jól látszik

– emelte ki a képviselő. Lázár János arról is beszélt, miközben a város lakossága fogyott, a Fidesz tábora nem csökkent. A fiatalok között is sokan vannak, akik a város polgárosodásában látják a jövőt.

A képviselő az országos po­­litikában az ellenzék legnagyobb hibájának azt nevezte, hogy hiányzik belőlük az együttműködés intelligenciája.