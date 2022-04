Alig mertem elhinni, hogy én nyertem, pedig kisebb ajándékokat korábban is kaptam már a Délmagyarországtól – mondta a maroslelei Piri Jánosné, amikor átvette a 2 napos zalakarosi pihenésre jogosító, pontosan 103 600 forint értékű wellness vouchert makói kollégánktól, Szabó Imrétől. Nagyon szereti a rejtvényeket.

Ha van időm, most is szívesen nekiállok egy-egy fejtörőnek. Megnyugtat, és élezi az eszemet – mondta mosolyogva.

A zalakarosi üdülés lehetőségének különösen örült, hiszen egyszer, jó ötven éve már járt ott. Most lesz mód a régi emlékek felelevenítésére, bár az üdülőváros fél évszázad alatt alighanem nagyon sokat változott – jelenleg hazánk 7. legnépszerűbb kikapcsolódási célpontja. A férje azt mondta, inkább itthon maradna, ezért a lányával fog elutazni – hogy mikor, azt még nem döntötték el. A dolog azon múlik, hogy Ildikó mikor fog ráérni. A beváltásra mindenesetre majdnem két év áll rendelkezésükre.

Biztosan nagyon jó lesz, még hosszú beszélgetésekre is lesz időnk – lelkesedett.

Boldog nyertesünk egyébként hetvenkét éves, nyugdíjas, a helyi általános iskolában dolgozott adminisztrátorként, a férje pedig traktorosként dolgozott. Még a mai napig is hagymáznak, kertészkednek. A lánya a szegedi Somogyi-könyvtár igazgatóhelyettese, a vejük a lelei általános iskolában pedagógus és a kézilabdások edzője. Ők a megyeszékhelyen élnek, gyakran vendégeskednek Lelén, az is előfordul, hogy átkerekeznek ide. A család a gyerekekkel együtt öttagú. És van egy harmincöt éves fiuk is, János, aki Vásárhelyen dolgozik, fizikai munkát végez. Ő még a szülői házban él.

Piriék minden napja a Délmagyarországgal kezdődik – olyan régóta, hogy már nem is emlékeznek rá, mikor fizettek elő először lapunkra. Reggel, amikor a kézbesítő bedobja a lapot a postaládába, a családfő feladata, hogy behozza. Ezt követően mindketten elolvassák.

Én először azt nézem meg, milyen a várható időjárás, aztán a sportrovatot olvasom el – mondta Piriné. Utóbbi azért különösen fontos a számára, mert az egyik unokája, Imola kézilabdázik. Ha róla is szó van valamelyik cikkben, azt kivágja, elteszi. Már vagy tucatnyi ilyen gyűlt össze.

De elolvasok minden mást is. A személyes hangvételű jegyzeteket különösen szeretem – vallotta meg.