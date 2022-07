Nem sikerült a duplázás: a szegedi származású Busa Gabriella az Exatlon vasárnap esti szuperdöntőjében alulmaradt Szente Grétivel szemben, így második helyezett nő versenyzőként zárta a több hónapos küzdelmet. Két évvel ezelőtt megnyerte ezt a versenyt, és most sem kellett volna sok hozzá – bár lapunknak azt mondta, ő most nem érezte azt a lendületet, amit 2020-ban.



A TV2 sportreality műsorában a Bajnokok és a Kihívók január eleje óta küzdöttek egymással a különböző akadálypályákon. Az idei sorozat más volt, mint az előzőek: a korábbi évadok legjobbjait válogatták össze az All Star csapatokba. Busa Gabriella a kezdetektől tagja volt a Bajnokok csapatának: karácsony után utazott el Dominikára, és már az első nap versenyzett. Két évvel korábban, amikor megnyerte ezt a versenyt, szintén elejétől a végéig részt vett a műsorban, a mostani, közel 4 hónapot azonban azt mondta, sokkal nehezebben viselte.





Nagyon más volt most ez az évad, mint amikor először utaztam ki. Nehezen mentem el itthonról, mert nem szívesen hagytam itthon a páromat, és az első verseny varázsa, izgalma sem volt már meg. Ennek köszönhetően nem is indult jól a versenyzésem, és nehezen hagytam magam mögött a rossz érzéseket. Sokáig tartott, amíg fejben át tudtam állni

-beszélt lapunknak belső vívódásairól az egykori szegedi rendőrnyomozó.



Támasza Zozó volt, akivel két évvel ezelőtt és most is egy csapatban küzdöttek.

Ha beszélgetni akartam, vele bármikor tudtam

– mesélte. Hozzátette: ahogy egyre-másra estek ki azok az emberek, akik közel álltak hozzá, az mindig újabb és újabb mélypontokat hozott számára.



A több hónapos versenysorozatról Gabi azt mondta, ezt most nagyon hosszúnak érezte, és inkább csak a túlélésért küzdött, nem azért, hogy megnyerje.

Most nem volt olyan érzésem, hogy jól fogok szerepelni, de odaálltam minden nap, és igyekeztem száz százalékot nyújtani. Az soha nem merült fel bennem, hogy feladjam

– hangsúlyozta.



A játékosok az elmúlt hónapokban teljesen el voltak zárva a külvilágtól, nem értesülhettek arról, mi történik otthon vagy a nagyvilágban. Így azzal is hazaérésük után szembesültek, hogy a szomszédunkban kitört a háború.

Ez most nem volt olyan sokkoló hír, mint két éve, amikor megtudtuk, hogy világjárvány ütötte fel a fejét

– mesélte.

Nem láttuk lépésről lépésre, hogyan alakult ki, és viszonylag messzinek is tűnt, de most már, hogy utánaolvastam, azért ez is meglehetősen aggasztó fejlemény

– beszélt érzéseiről.



Gabi immár a fővárosban él, de azt mondja, húsvétkor mindenképpen hazalátogat szüleihez. A következő napokban is már a pihenésé lesz a főszerep, és persze sok időt tölt majd kutyáival is, párja mellett ugyanis őket is nagyon hiányolta az elmúlt hónapokban.