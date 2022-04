A kerékpárút felújítása régi vágy volt a csongrádiaknak, úgy gondolom, most a legrosszabb részeken a javításokat el tudjuk végezni. Ezt a beruházást az önkormányzat saját erejéből finanszírozza, nagyjából 13 millió forintot fordítunk erre a munkára a tavalyi pénzmaradvány terhére, mivel jobban alakultak a költségvetési számok, ezért ezt meg tudjuk tenni. Most egy mintegy 1,2 kilométeres szakaszon zajlik munka, ez az első ütem. Ehhez később csatlakozik majd a sertéstelep előtti szakasz, ami mintegy százötven folyóméteren kap új burkolatot. Ezt még áprilisban szeretnénk megvalósítani, aztán anyagi lehetőségeink függvényében haladunk tovább a kerékpárúton, főleg ott, ahol tarackos benövés van – tájékoztatott Bedő Tamás polgármester.

Mint a városvezető el­mondta, a felújított szakaszok­­ra most nem kerül új aszfaltréteg, mivel alapvetően jó ál­­lapotban van a kerékpárút, de később, pályázati forrásból az is megvalósulhat.

Fejleszteni majd különböző aktívturisztikai programokból tudjuk a kerékpárút-hálózatot, illetve a 2023-ban elinduló 451-es út fejlesztése során is bővülnek majd a kerékpárútjaink – számolt be a polgármester.

Bedő Tamás hozzátette, a me­­gyei önkormányzat tervei között is szerepel a kerékpár­utak bővítése, ennek részeként számolnak Csongráddal is: a várostól jelenleg Öreg Felgyőig tartó szakaszt kötnék össze a most Ópusztaszernél tartó bi­cikliúttal, ez a bővítés 2024-re meg is valósulhat.