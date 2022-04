Szombat délelőtt Ásotthalom központjában a Bűbáj Élménybirtokon a majális első napján hat csapat mérkőzött grill ételek készítésében. Papp Renáta alpolgármester és családja is nevezett, ők paprikát is sütöttek, amit fokhagymával és fetasajttal turmixoltak össze mártásnak. Legutóbb februárban rendeztek itt főzőversenyt, akkor a böllérshown mozdulni sem lehetett, most ellenben szellősen voltak a csapatok, nem volt tömeg. Az alpolgármester azt mondta, az ásotthalmi majális egyelőre keresi a helyét, mert évtizedekig a roncsderbivel kötötték össze, amit egy baleset miatt néhány éve Toroczkai László polgármester száműzött a faluból.

Autók azért voltak most is: az egyik Mercedes-klub tagjai látogattak Ásotthalomra. A legrégebbi Mercedesszel, egy 1971-es W115-össel a zákányszéki Papp Tibor érkezett.

Újkorától magyarországi autó volt, valószínűleg állami szolgálati járműként kezdte a pályafutását, utána került magánkézbe. Nagyon romos állapotban került hozzám, el volt rohadva. Az utolsó csavarig szét lett szedve, közel tíz hónap intenzív munka van benne

– mutatta a büszke tulajdonos.

Közben a zsűri végigkóstolta az ételeket és hosszas gondolkodás után úgy döntött, hogy holtversenyben mindenki az első helyen végzett.