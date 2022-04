Két év után ismét megtelt ünneplőkkel a Vajdaság legnagyobb piactere. Zentán vasárnap rendezték meg a XIX. hagyományos Birkanyíró és Birkapörköltfőző Fesztivált, amelyen a Szegedi Szakképzési Centrum Tóth János Mórahalmi Szakképző Iskola csapata is részt vett. A mindig jó humorú Pápai Péter szakoktatóval a kanizsai Szekeres Tamás és a csókai Ábrahám Zsófi már szorgalmasan aprították a hagymát, amikor Szegedről az igazgatónővel befutott a kilencedikes Détári Vilmos, aki aztán innentől kezdve el sem engedte a bogrács fülét, szakértő mozdulatokkal sederített rajta, le ne égjen a birkapörkölt.

Innen nem messze a birkanyírók versenyeztek. Míg az ál­latok megszabadultak a bundájuktól, titkos receptúra alapján készült a juhtúrós galuska és a street foodos gírosz és a birkaragu fúziója. Ehhez házilag készítették el a fiatalok a lepényt.

Óvatosan, mintha a gyermekeid lennének. Szeretettel kell bánni a tésztával – instruálta a fiatalokat a szakoktató. A mórahalmi csapatnál tiszteletét tette Czeglédi Rudolf, Zenta polgármestere is, aki azt mondta, idén sajnos kisebb a fesztivál, mint szokott, de már annak is örülnek, hogy meg tudták rendezni. A Vajdaság mellett Felvidékről, Horvátországból, Magyarország­ról és Erdélyből is érkeztek csapatok.

A mórahalmi szakiskola diákjai a Pápai Péternek köszönhetően már lassan védjegyükké váló sámándobbal kísért vonulás után tették le a zsűri asztalára a két ételt. A diákok főztje elnyerte a zsűri tetszését: egy első hely és egy aranyérem mellett az összetett első helyen is ők végeztek.