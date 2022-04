A szentesi zenekar nyakába veszi a várost, 18 órától kamionkoncerttel szórakoztatják a bulizni vágyókat.

Ezzel a mozgó koncerttel szeretnénk hívni az embereket, hogy csatlakozzanak hozzánk az esti koncertünkre. Követhet­nek minket online vagy személyesen autóval, biciklivel, rollerral vagy gördeszkával. A lényeg, hogy együtt érkezzünk meg a „Gödörbe” – mondta el Fekete-Kováts Zoltán, a zenekar vezetője. Hozzátette, aki várja a bandát, tegyen egy lufit, lampiont, szalagot vagy bármi alkalomhoz illőt az ablakába, az ajtóba vagy a házuk előtti fára.



A mozgó buli a Célház utcától indul, majd 23 helyszínt érintve ér az Ifjúsági Ház elé, ahol a banda este tíztől ad koncertet.

A fellépésre egy meglepetéssel is készül a Just, ekkor mu­­tatják be először a közönségnek az első saját számukat. A pop-rockos dal a banda Szenteshez fűződő viszonyáról szól.

Rengeteg helyen megfor­dultunk a világban, mégis ha­­zahúz a szívünk Szentesre, erről szól ez a dal is. Szeretnénk forgatni hozzá egy nagyszabású klipet is, eddig Fesztbaum Bé­­la és Hajdu Balázs humoris­­ta vállalta a szereplést, de még másokkal is egyeztetünk. Büsz­­kék vagyunk arra, hogy in­­nen származunk, másoknak is szeretnénk megmutatni ezt a dél-alföldi kisvárost – beszélt terveikről Fekete-Kováts Zoltán.