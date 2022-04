Magyarországon 2018. április 21-én, Szegeden tapasztalhatták meg először a résztvevők és a nézők, hogy mekkora ereje van annak, amikor több száz hangszeres és énekes zenész összegyűlik egy közös koncertre. A CityRocks eddig Szegeden, Kecskeméten, Dunaújvárosban és Erdélyben adott koncertet. Mára a CityRocks Európa második legnagyobb rock-zenekarává vált.

A hangbeállás során döbbentünk rá, hogy valójában milyen közösségi élményt is hoztunk össze. Szervezés közben nem is gondoltunk arra, hogy egy olyan nagyzenekart és egy világszinten is különleges rendezvénysorozat indítunk el, amely mára egy több ezer zenészből álló közösséget tart egyben – mondta Révész Zsolt a CityRocks kreatív vezetője.

A produkcióról számtalan hazai és nemzetközi médium adott hírt. A Dóm téri koncert videói, fotói szinte pillanatok alatt több milliós megtekintést értek el. Billy Idol maga is megosztotta White Wedding című dalából készült feldolgozást.

Néhány héttel a szegedi esemény után már több város vezetője keresett meg minket, hogy náluk is szervezzük meg a CityRocks-t. Ennek köszönhetően Kecskeméten, Dunaújvárosban és az erdélyi Bonchidán lépett fel az óriászenekar. 2020-ban a járvány miatt sajnos elmaradtak a koncertjeink, 2021-ben pedig csak a járványügyi előírásoknak megfelelően tudtuk megszervezni azokat, de így is 400-500 zenész jött el a közös zenélésre – mondta Gajda Ferenc főszervező.

Mára a hazai és nemzetközi médiapartnereknek is köszönhetően a CityRocks videói 150 milliónál is több megtekintést értek el világszerte. A CityRocks a koncert.hu közönségszavazásán az „Év hazai nagykoncertje” kategóriában 2018-ban a harmadik, 2019-ben a második helyet érte el. A dunaújvárosi koncerten elhangzott Linkin Park New Divide című dalához maga a sztárzenekar alapítója, Mike Shinoda is gratulált és a feldolgozást is megosztotta.

Mi nem akarunk versenyezni sem az olasz Rockin1000, sem pedig az orosz Rock’n’mob csapatával. Számunkra a közösségépítés a legfontosabb. Az, hogy a hazai és külföldi zenészek találkozhassanak és barátságok alakulhassanak ki. A produkció sikeressége nekik, illetve a mintegy 50 fős stábunknak köszönhető – mondta Gajda Ferenc.

A CityRocks-nak helyet adó város a közösségi, élő zenélés fővárosává válik. A produkció egyik kiemelt célja, hogy minden helyi kezdeményezéssel együttműködjenek, legyen szó akár az ott működő zenekarokról, iskolákról, gyerekkórusról vagy éppen a kulturális intézményekről.

Az élő zene népszerűsítése mellett céljuk, hogy sok gyerek is szerepeljen, mert szerintük minél fiatalabb korban és minél felvillanyozóbb környezetben tapasztalhatják meg a kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködést, annál jobb. A zene erre tanít.

A CityRocks 2022-ben egy különleges koncerttel is készül, a szokásos több száz fős rockzenei flashmob mellett. Egy kisebb létszámú 120-140 fős zenekarral egy speciális, többszintes színpadrendszeren fúvósokkal, taiko dobosokkal és gyermekkórussal együtt tart egy kétórás esti nagykoncertet a Dunaújvárosi Stadionban, 2022. augusztus 6-án. A rockflashmob idei helyszínét is hamarosan bejelentik.