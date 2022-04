Mihálffy Béla lapunknak elmondta, 400 ezer forintból több mint 4 ezer cserép virágot vásároltak az Árendás Virág Kft.-től, nagyon szép növényeket sikerült beszerezniük. Megjegyezte, ez már a tizedik alkalom volt, hogy Dorozsmán virágot osztottak azért, hogy az itt élők megszépítsék erkélyeiket, balkonjaikat, valamint a ház előtti kiskertet. Hozzátette, jól látszott, hogy erre bőségesen van igény, hiszen hosszú sorban álltak a dorozsmaiak, de aki fél hatig odaért, még kapott virágot.

Sőt, a növények mellé idén egy kis édesség is járt. Az osztásban részt vett Ruzsa Roland is, aki önkormányzati képviselőnek indul Dorozsmán, ugyanis a városrészben időközi választás lesz, miután Mihálffy Bélát országgyűlési képviselőnek választották. Ruzsa Roland a Délmagyarországnak arról beszélt, hogy idén először volt részese ennek a rendezvénynek, ami szerinte igen jól sikerült, hiszen sok dorozsmai arcára tudtak mosolyt csalni a virágokkal és a finomságokkal. Emlékeztetett, pénteken a Föld napja alkalmából az Orczy István Általános Iskolát is megajándékozták növényekkel.