Mintha cukrászdává alakult volna a Petőfi-telepi Művelődési Ház – állapítottuk meg, amikor vasárnap tíz óra magasságában megérkeztünk a jótékonysági süteményvásárba. Az egész nagytermet elfoglalták a finomságokkal teli asztalok. Egy szegedi kislány javára gyűlt a sütemények ára: Saci 6 és fél éves, és ritka genetikai betegséggel, CFC-szindrómával él. A betegség általában szívizom nagyobbodással és hipotón izomzattal jár, ami gátolja az önálló járást – de magunk is láttuk, Saci nagyon akar menni, segítséggel szépen lépeget. Édesanyjától, Fejér Ágnestől megtudtuk, hogy a Gemma-iskolába jár – nagyon szereti a közösséget. Ott is kap fejlesztést, de további egyéni fejlesztésekre is szüksége van, viszik Dévény-tornára, úszni is. Táplálni csak gyomorszondán át lehet, és a fővárosba is járnak vele orvoshoz. A vásár bevételével a felsoroltak költségeit szeretnék támogatni a szervezők és a közösség.

Cukrászdává alakult a Petőfitelepi Művelődési Ház,ahol harmadjára rendeztek jótékonysági süteményvásárt vasárnap. Fotó: Karnok Csaba

Forrás: Karnok Csaba

A süteményvásár szervezőivel, Fekete Mariannával és Farkas Lászlóval elbeszélgetve kiderült, hogy ez a vásár már a harmadik, és mindig mást támogatnak. Három éve gyermekmentő autó vásárlásához járultak hozzá a bevétellel, második alkalommal a Makray Fogyatékkal Élő Gyermekek Nappali Intézményét segítették a kerekesszékes rámpa felújításában. Nincs mögöttük alapítvány, a teljes bevétel jótékony célra megy, a művelődési ház pedig biztosítja a hátteret - a petőfi-telepiek körében már közösségi rendezvénnyé nőtte ki magát a vásár. László talált rá Sacira és édesanyjára kapcsolatrendszerén keresztül, maga is kerekesszékes – és ő a gazdája Zéti kutyának is akit a gyerekek simogathattak. Nekik egyébként ingyenes arcfestéssel is készültek.

Nagy Péter háromféle otthon készült süteményt árult, a kókuszgolyó elkészítésében még kislánya is segített. Fotó: Karnok Csaba

Forrás: Karnok Csaba

Nagy Péter súlyemelő második alkalommal szállt be otthon készült süteményekkel a vásárba: már először is nagy örömmel vállalta a család a közreműködést.

– Háromféle süteményt hoztunk, képviselőfánkot, cupcake-et, tiramisuval a tetején, és kókuszgolyót, amiben a kislányom keze munkája is benne van – mesélte el lapunknak a neves sportoló.