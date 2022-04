Már délelőtt sorba kellett állnia azoknak, akik nem szegediek, de valamiért mégis a városban adták le szavazatukat. Ezt a Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskolában tehették meg, ahogy tudósítónk is. Ő is arról számolt be, hogy a sor első látásra hosszúnak tűnt, de egyáltalán nem kellett sokat várni, legalábbis délelőtt tíz óra magasságában.

Érdekes, hogy az átjelentkezettek között nagyobb részt fiatalokat lehetett látni. A Tömörkény tornatermében lehetett szavazni, ahol régiókra osztották az átjelentkezett választópolgárokat. Így volt, hogy ugyan egy Békés megyei később érkezett, mint mondjuk egy budapesti, mégis hamarabb szavazhatott, ha akkor éppen kevesebb békési várta a sorát.