Az országos rajzpályázaton a beporzók szerepének tudatosítása mellett az is cél volt, hogy a mézre mint fontos tápanyagra ráirányítsák a figyelmet. A pályázat fődíja, az összesen tíz mázsa méz is erre szolgál. A Felsőpárti óvoda Maci csoportja is lelkesen vágott bele a rajzversenybe, az általuk készített „Mi lenne velünk méhek nélkül?” című kép végül a tíz fődíj egyikét hozta el a beküldött mint­­egy 6300 alkotás közül.



A képeket biológus, méhész, művész, valamint a Tehetsz méh többet! program elkötelezett alapítói, támogatói és a kampány nagykövete, Rúzsa Magdi értékelte. A tíz fődíjas rajzot készítő gyermek óvodája a teljes évi mézszükségletét, száz-száz ki­logramm magyar termelői mézet nyert.



Óvodánkban nagyon nagy hangsúlyt kap a környezeti nevelés, a fenntartható fejlődés. Szem előtt tartjuk az újrahasznosítást, a gyerekek szelektíven gyűjtik a hulladékot, és rendszeresen kertészkednek is, rengeteg virágot nevelünk az óvodánkban

– mondta el lapunknak Geréné Dunaháti-Vas Márta, a Felsőpárti Óvoda intézményvezetője. Hozzátette, a mostani rajzpályázaton megnyert méz egy részét a szülők fogják megvásárolni gyerekeiknek, hogy a befolyó összegből a csoportpénzt gyarapítsák, a többit pedig az óvodások étkeztetésénél használják majd fel.