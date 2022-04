2020-ban elmaradt, 2021-ben pedig csak ősszel lehetett megrendezni az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdasági Napok Szakkiállítást és Vásárt. Idén visszatér a megszokott menetrend, május 5-én, csütörtökön nyitja kapuit a 29. szakkiállítás, amely szombatig várja majd az érdeklődőket.

A gazdák nagyon várják a tavaszi kiállítást, végtelen optimizmusuk inspirál bennünket is. A növény- és állattenyésztő társadalomban örök megújulási kényszer él. Vetnek és aratnak, az állataikat megtermékenyíttetik, megelletik. Az állattenyésztési napok is a gazdatársadalom „vérévé” vált. Igény, hogy tavaszonként találkozzunk és megvitassuk az ágazat helyzetét, ami a közös megújulásunk, illetve a jövőbeni élet fenntartásának jelképévé is vált – emelte ki Fekete Balázs, a kiállítás igazgatója.

Hozzátette, a kiállítást idén is a Magyar Állattenyésztők Szövetségének (MÁSZ) és tagszervezeteinek társrendezésében bonyolítják le. Az állattenyésztési napok szervezését már tavaly ősszel, a 28. rendezvény után kezdték szervezni. Már eddig több mint 400 kiállító jelentkezett, a számuk májusig még növekedhet.

A 29. kiállítást május 5-én csütörtökön 9 órakor nyitják meg a Hód-Mezőgazda Zrt. telephelyén. A rendezvényen az állattenyésztés 8 ágazata, a ló-, a szarvasmarha-, a sertés-, a juh-, kecske-, a baromfi-, díszbaromfi- és nyúltenyésztők mutatkoznak be, de a halászat és vadászat, a növénytermesztés és a gépágazat is kiemelt szerepet kap.