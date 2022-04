A mai jegyzet címét Milos Forman 1967-es, Oscar-díjra jelölt filmjéből kölcsönöztük, a témát meg a mindennapokból. A lakástüzekről, azok leggyakoribb okairól írt cikket kollégánk, és mint kiderült, idén eddig összesen 97 ilyen tűzhöz riasztották a tűzoltókat a megyében. Három ember meghalt, tizenkettő megsérült, a többség füstmérgezést kapott. Leggyakrabban idős emberek esnek áldozatul, mert mire észlelik a tüzet, végzetes mennyiségű füst kerül a szervezetükbe.

Az ember félelmei között ritkán szerepel, hogy rágyullad a saját lakása, pedig ez a 97 azért annyira nem kicsi szám, főleg hogy az esetek egy jó részét meg lehetne előzni. Erre ad jó tippeket cikkünk, a rendszeres ellenőrzéstől, karbantartástól a füstérzékelő használatáig. Nemcsak a halottak napja, karácsony környékén égve hagyott gyertyák lobbanthatják lángra a függönyt, hanem mondjuk a tűzhelyen felejtett étel is, bármikor. A katasztrófavédelem számos közleményében olvastunk már ilyen esetekről. Elég egy kicsit figyelmetlennek lenni, és nemcsak a vacsora ég oda, hanem a vagyontárgyaink is. Elég egyszer rágyújtani fekve a kanapén és elaludni ahhoz, hogy többet ne is ébredjünk fel. A lángok leggyakrabban a konyha mellett a kéményben, a hálószobában, a nappaliban és a tárolóban csapnak fel – tehát szinte bárhol a lakásban. Persze hibázni sem muszáj – gyerekkoromban a fejem alatt gyulladt fel egy zárlatos villanypárna. Jártam már így vasalóval is, fiatal felnőttként, de az nem a fejem alatt volt, hanem a kezemben: azóta sem vasalok. Viszont ha már véteni sem kell feltétlenül, elég egy zárlatos valami, akkor inkább ne rontsuk az esélyeinket nem odafigyeléssel is.



Elég egy kicsit figyelmetlennek lenni, és nemcsak a vacsora ég oda, hanem a vagyontárgyaink is.