Elhangzott, új koncepció alapján fog működni a vá­rosüzemeltetés: a Csongrádi Közmű Kft.-n belül három üzletágat alakítanak, a cég fog foglalkozni a távhőszolgáltatással, a városi gyógy- és strandfürdő működtetésével és kereskedelmi szálláshelyek, valamint a sportpálya üzemeltetésével is.



A képviselők véleményezték a Fenntartható városfejlesztési stratégiát és a TOP Plusz Városfejlesztési programtervet is. A város ezek alapján 3,5 milliárd forintnyi fejlesztésre pályázhat. Emellett döntöttek arról is, hogy egy vállalkozás napelemparkokat létesít majd a városban, illetve szó esett a civil és sportszervezetek támogatásáról is. Ezzel kapcsolatban elhangzott, a civilek támogatására idén rekordszámú jelentkező volt. Köztük két és fél millió forintot osztott ki az önkormányzat, de több jelentősebb egyesület külön támogatásban részesül, továbbá a szervezetek nagy rendezvényeit a kapott összegen felül támogatja az önkormányzat.



A sportszervezeteknek 13,5 millió forint jut idén, azaz a pályázók legalább annyit vagy a tavalyi összegnél nagyobb támogatást kaptak.