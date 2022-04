Angol szót is bőven lehetett hallani, amikor a Lexus munkatársa válaszolt a kérdésekre, de az autózáshoz közelebb állók is segítettek az ismerkedésben csapattársaiknak.

László Richárd, a Toyota Central Europe Magyarországért felelős igazgatója elmondta, ez már a 11. alkalom, hogy autókat adnak a Pick kézilabdásoknak, ebből kilencben már a Kovács Autóház is közreműködött.

A 21 autó közül 6 NX vadonatúj modell, most zajlik a bevezető kampánya, a többi már futó változat. Így RX 450h, RX 450hL és ES 300h modellekbe ülhettek a kézilabdások. Tették ezt most is egy fontos mérkőzés, a hazai Telekom Veszprém elleni meccs előtt, ez is motiválhatja a csapatot.

Kovács Péter, a harmincadik születésnapját ünneplő autóház tulajdonosa röviden ismertette a cég történetét és hangsúlyozta, ezeket az autókat már korábban megrendelték, tervezhető volt, így az ügyfelek várakozási ideje nem növekedett ezen modellek kapcsán.

Kiss Bence, a csapat cégvezetője azt hangsúlyozta, nem csak a vadonatúj autóknak örülnek, hanem a hosszú távú kapcsolatnak is, ami biztonságot és stabilitást jelent.