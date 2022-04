Szegvár két forint híján 5 millióhoz jutott a Magyar falu programban erre a célra.



Több a hamvasztás



Szegváron már évtizedes kérése a lakosságnak, hogy legyen a temetőben egy urnafal. Ezt most a Magyar falu program jóvoltából megvalósíthatjuk – mondta Szabó Tibor György polgármester. A településen is egyre több az urnás temetés.

Sok hozzátartozó már nem a településünkön él, vagy éppen nem tud gyakran kijárni a temetőbe, hogy rendbe tegye a sírt és annak környezetét. Ezért is merült fel igényként, hogy legyen urnafal. Olcsóbb egy urnafalas temetkezés, mint amikor sírhelyet kell váltani és síremléket készíttetni, utóbbi legalább félmillió forintba kerül – említette meg a polgármester.



72 urna fér el a falban



A szegvári temetőben a csaknem 5 milliós pályázati forrásból 72 helyes urnafalat építenek. Szabó Tibor György megmutatta a látványtervet is lapunknak. Az urnafal kétoldalas lesz, úgy alakítják ki, hogy dupla, vagyis két urna számára is elegendő hely lesz benne, illetve egyes sírhelyek. A kivitelezés nemsokára kezdődik. Az alapot és az urnafal körüli térburkolást az önkormányzat építőcége készíti, magát a felépítményt pedig egy külső vállalkozó. A ki nem adott urnahelyeket is fedőlap borítja majd, az egységesség érdekében. Csak a feliratot kell az urnahely megváltóinak elkészíttetniük – tudtuk meg.



Rágcsálók is rongáltak



Fábiánsebestyén is csaknem 5 millió forinthoz, Árpádhalom pedig 5,9 forint pályázati forráshoz jutott a Magyar falu programból, ugyancsak a temetői infrastruktúra fejlesztésére. Vágó Miklós, Árpádhalom polgármestere elmondta, két korábbi fejlesztési forrással együtt több mint 10 millió forint áll rendelkezésükre sírkertjük fejlesztésére.

Már átadtuk a munkaterületet a kivitelezőnek, a ravatalozó felújítása elkezdődött – részletezte Vágó Miklós. A település vezetője azt reméli, bő egy hónap múlva már megújult körülmények között tarthatják a faluban a szertartásokat.

A ravatalozónk olyan állapotban van, hogy oda már nem szívesen engedtünk be senkit, méltatlanná vált a gyászszertartások megtartására. Az épület éppen hogy össze nem rogyott eddig. Kimondani is borzasztó, de a rágcsálók már szétrágtak az épületben mindent, az álmennyezettől a villanyvezetékig. Nemhogy felújítva nem volt a ravatalozó az elmúlt évtizedekben, de talán még kisöpörve sem – említette meg a polgármester. A ravatalozónak jószerével csak a falai maradnak a régiek. Új tetőt kap, kicserélik a nyílászárókat, esőbeállót is építenek. Az épület előtti részt díszburkolattal látják el.



A ravatalozó felújítása mellett a temető utcafrontján parkolót is kialakítanak, amelyet megfelelő alappal látnak el, és kaviccsal szórnak fel. Ugyancsak az út mellett, nyolcvan méter hosszúságban a meglévő kerítést kovácsoltvas kerítésre cserélik, kis és nagy kapuval látják el. Árpádhalmon is építenek a temetőben urnafalat, a polgármester tájékoztatása szerint 44 férőhelyeset.