A Szabadkai út szintén nagyon erős, Dugonics tér, Aradi vértanúk tere, Boldogasszony sugárút, Zrínyi utca ugyancsak be vannak lassulva. Sűrű a Mars tér

környéke, a lámpás körforgalom, Vásárhelyi Pál, Damjanich, Pulz utca.

Nehézkes a közlekedés már a Víztorony tér, a Csillag tér, Etelka sor, Hajós, Rózsa és Retek utca környékén.



A nagykörútról még nem lehet a Méreybe fordulni, a Stefánián pedig annyit változott a helyzet, hogy most a másik sávban lehet közlekedni, ezért áthelyezték a jelzőlámpát, ami most érvényes a Dózsa felől jobbra kanyarodókra is.



A Felső Tisza-parton a lámpánál van hosszabb sor, a rakparton pedig a klinikák felé vezető oldalon. Sok az autó a Makai, Szőregi úton, a Bérkert, a Csanádi és Vedres utca, illetve a hidakra vezető utcák egyre hosszabb sorokból állnak, a hidakon belassult a forgalom, főleg a Belvárosi hídon a városközpont irányába kell araszolni. – írja a Rádió Taxi Három jelentésében.