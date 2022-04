Az Algyői úton már torlódik a befelé tartó oldal, de kifelé is sokan vannak. A Dorozsmai út, Bajai út és a Szabadkai út is tele van befelé, a Budapesti úton pedig kifelé erősebb a forgalom. A körutakon, sugárutakon jól lehet haladni, lámpáknál kicsi sorok vannak. A Petőfi Sándor sugárút és a Bécsi körút sarkán egy elkerített részt kell kerülgetni. Az Aradi Vértanúk terénél és a Dugonics térnél torlódik a forgalom. Sokan vannak a Boldogasszony sugárúton, valamint a rakparton is élénk a forgalom.

A Mars térnél is kicsit lassabban lehet haladni és a Mérey utcába nem lehet be kanyarodni semerről, de most már kifelé is lezárták. A Csongrádi sugárúton a nagykörúttól kifelé a szélső sávban aknafedők vannak elkerítve ezért csak egy sávon halad a forgalom. Az Újszegedi részen is eléggé élénk a forgalom, a hidak kezdenek meg telni, illetve a feljárókban egyre hosszabbak a sorok. A Szőregi út befelé tele van, lassan halad a forgalom. A Párizsi körúton a szokott helyen mérik a sebességet.