Erős a forgalom a bevezető utakon, a külső részeken, a sugárutakon, kiemelve a József Attila és Csongrádi sugárutat, a nagykörúton pedig a Római,

Párizsi, Bécsi szakaszokon vannak többen. A nagykörútról a Mérey utcába továbbra sem lehet befordulni, és a Török utcától csak a Mérey 15 -ig lehet behajtani, a sarkon ezt zsákutca-tábla jelzi. A Csongrádi sugárúton a nagykörút és Rózsa utca között a szélső sáv nem használható, az összes aknafedő el van kerítve. A Csillag tér és környéke is mozgalmas, de a Hajós, Rózsa és Retek utcán is elég sokan vannak, illetve az Etelka soron, Felső Tisza parton.

A belvárosban is kezd nehézkessé válni a közlekedés, a Tisza Lajos körúton rengeteg az autó, Anna kút, kettős körforgalom, Hősök kapuja, Boldogasszony sugárút tele vannak. Hosszú sorokban megy a forgalom a Szabadkai úton, Horgosi, Földmíves, Szent Ferenc utca ugyancsak be vannak lassulva.

A hídfeljárók tele vannak, a hidakon is lassú a haladás, főleg a belvárosi hídon Újszeged irányából.