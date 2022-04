A bevezető utak, a Dorozsmai, a Bajai, az Algyői és a túloldalt a Makai és a Szőregi út forgalma is elég mozgalmas. A körutak és a sugárutak is sűrűek valamennyi városrészben, a Szabadkai út forgalma szintén nagyon erős. A Dugonics tér, az Aradi vértanúk tere és a Boldogasszony sugárút közlekedése ugyancsak be van lassulva. Sűrűek a felsővárosi és tarjáni csomópontok: Víztorony tér, Csillag tér, Etelka sor, Felső Tisza part végig, és az elején a lámpánál kisebb-nagyobb sorok kezdenek kialakulni. A rakparton jól lehet menni, inkább a klinikák felé tartó oldalon van több autó. A hidak előtt sorok vannak, mindkét hídon oda-vissza irányban egyre lassabb a forgalom, de inkább a Belvárosi hídon kell araszolgatni. Sok a jármű a Csanádi és Vedres utcán, a Temesvári körúton, a Derkovics fasoron és a Bérkert utcán.