Mint Urvári Sándortól, a Szentesi Művelődési Központ intézményvezetőjétől elhangzott, Szentesen már április 30-án megkezdődik a majális, az Ifjúsági Ház mellett nyolcórás „zenefolyammal” várják a bulizni vágyókat, a Kurca-parton pedig piknik hangulattal és fajátékokkal készülnek a kisebbeknek. Az est sztárvendége Geszti Péter lesz, majd a Just Showband ad koncertet a „Gödörben”, miután egy kamionon körbejárják a várost.

A májusi zenés programokról Kertész Ákos, a Hangversenyközpont vezetője számolt be: egy Omega-kiállítással készülnek a Tokácsli Galériában, emellett a Fish és a 30Y zenekarokat is Szentesre hozzák. Az irodalom kedvelőinek Gerlóczi Márton író-olvasó találkozója jelenthet kikapcsolódást, aki pedig a zenét és a kihívásokat is szereti, annak a május 12-én nyíló rocktörténeti szabadulószobát ajánlotta Kertész Ákos.

A városi gyereknapot idén május 29-re időzítik, erről Lantos Anita művelődésszervező tájékoztatott. Az egész napos programot a Megyeháza előtti téren rendezik meg, ahol bűvész, gólyalábas színház, valamint a Pom-Pom Zenekar és Kovács Nóri koncertje is várja majd a gyerekeket.