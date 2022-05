A Birdlife International nemzetközi természetvédő szervezet európai és közép-ázsiai részlege tartotta első személyes találkozóját a koronavírus-járvány óta. A madarak és élőhelyük védelmével foglalkozó Birdlife International több mint száz partnerszervezettel dolgozik együtt, magyar tagszervezete a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület.

Az európai és közép-ázsiai szekciót az elmúlt négy évben az MME ügyvezető igazgatója, Halmos Gergő elnökölte. Érkeztek küldöttek Belgiumból, Kazahsztánból, Szlovéniából és az Egyesült Királyságból is, a napirendi pontok megtárgyalása mellett a látogatóközpont környezetével, a Fehér-tó madárvilágával is ismerkedtek. Mint Halmos Gergőtől megtudtuk, az első személyes jellegű találkozóra ő hívta meg munkatársait hazánkba. Szerette volna a madarak és védelmük magyarországi jellegzetességeket bemutatni, ide sorolta a hazánkban újra több ezres nagyságrendben költő szalakótákat is.

A szervezet európai és közép-ázsiai része koordinálja többek között a parlagi sasok és más ragadozó madarak megmérgezésének megelőzését szolgáló projektet is a régióban, ilyen esetekről a Délmagyarország is beszámol időről időre. A brüsszeli iroda kiemelten foglalkozik olyan EU-s szakpolitikai ügyekkel, mint a természetvédelem szabályozása vagy a mezőgazdaság fenntartható működése.

A napirendi pontok között a leghangsúlyosabb a következő négy évre szóló programterv megvitatása volt – mondta el lapunknak Halmos Gergő. A tervezetet a Birdlife International fennállásának százéves évfordulóján fogadják majd el Cambridge-ben, az ősz folyamán. Kiemelt témakör a következő négy év feladatai között a gyepes, vizes élőhelyek helyreállítása. Előkészítés alatt áll egy ezzel kapcsolatos uniós szabályozás, amelynek kidolgozásában a természetvédelmi szervezet aktív szerepet vállalt.