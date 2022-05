Emlékeztetnek rá, hogy ezen a hétvégén Szeged napját ünneplik a város lakói. Hozzátették, hogy a koronavírus-járvány után most van lehetőség ünnepelni, ráadásul a Szegednek jutó fejlesztési források fényében ok is van erre.

Felhívták a figyelmet arra, hogy az elmúlt száz évben nem érkezett annyi kormányzati támogatás a városba, mint az elmúlt időszakban.

A szegedi klinikaépítések és -felújítások, a világszínvonalú sportfejlesztések, a kulturális és turisztikai beruházások, a közösségi közlekedés fejlesztése mind-mind az Orbán-kormány döntése nyomán, döntő mértékben állami forrásból valósultak meg és folytatódnak a következő években. De a kormány támogatásával sikerült több száz munkahelyet létrehozni és több ezret megőrizni városunkban – írják.

A Fidesz és a KDNP szerint ezt a munkát is folytatni kell. A pártok szegedi képviselői korábban is kérték és kérni is fogják a kormány támogatását a városnak. Azt pedig ígérik, hogy ahogyan eddig, ezután is megszavazzák az Országgyűlésben és a szegedi közgyűlésben a város fejlődése érdekében szükséges javaslatokat, érkezzenek azok bármely politikai oldalról.