Kontaktmátrix-kutatást végzett magyarországi viszonylatban a Covid kapcsán Röst Gergely szegedi matematikus és csapata, amelynek az eredményét a Scientific Reportsban publikálták. A szakértők egy olyan módszertant ismertettek a cikkben, amely egyesíti az online és a hagyományos adatgyűjtés előnyeit. Mindez lehetővé teszi a járványügyi in­­tézkedések hatásainak közvetlen mérését, például a pandémia korai fázisában, vagyis a 2020 tavaszán kialakult alacsony kapcsolatszámét, ami ezen időszakban előrevetítette az első járványhullám sikeres elfojtását.

Az SZTE TTIK Alkalmazott és Numerikus tanszék, valamint a járványmatematikai cso­­port vezetője elmondta, a MASZK kutatásnak két pillére van, az egyik egy online kérdőív, amely a covid.sed.hu oldalon, illetve a MASZK mobil­applikáción ke­resztül érhető el. Ezt az online kérdőívet a kutatók a járvány kirobbanásakor, azaz már 2020. március közepén elindították, és azóta csaknem 300 ezer ember töltötte ki.

Röst Gergely hozzátette, az online kérdőív lehetővé tette a kontaktusok alakulásának valós idejű követését, azonban a kitöltők nagy száma ellenére sem reprezentatív a társadalom egészére nézve. Megjegyezte, felül vannak reprezentálva pél­­dául a nagyobb városokban élők, a magasabb iskolai végzettségűek és a nők, ezért az adatgyűjtést kiegészítették hagyományos, reprezentatív kérdőíves felméréssel is. Az elmúlt két évben havonta 1000-1500 fő válaszolt a kérdésekre.

Bár más országok is indítottak hasonló adatfelvételeket, a magyarországi kutatás méretében, részletességében és a vizsgált időszak hosszát tekintve is kiemelkedik ezek közül. Az itt kifejlesztett metodológiát más országok kutatói is alkalmazzák Olaszországban, Mexikóban vagy Kubában.