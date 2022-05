Hazánk talán leginkább aszály sújtottabb területén gazdálkodunk – mondta bevezetőjében a házigazda, Szabó Lajos, a Hódagro Zrt. vezérigazgatója, aki előadásában megemlítette, idén eddig átlagosan havi 16 milliméter csapadék esett, ami rendkívül kevés.

Nagy az aszály

Az elmúlt évben összesen 455,5 milliméter csapadék hullott. Idén, az év eddig eltelt 5 hónapjában pedig 81 milliméter, ami havi átlagban mindössze 16 millimétert jelent- részletezte. Idén január 8-án hullott a legtöbb eső, 10 milliméter. Felhívta a figyelmet, ezért is kell különös gondot fordítani a vetőmagok kiválasztására.

Mandák Attila, a Gabonakutató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója hangsúlyozta, amíg emberek élnek a Földön, addig a kalászos gabona termesztésére szükség lesz.

A Gabonakutató Intézet 1924-től, vagyis 98 éve áll a magyar mezőgazdaság szolgálatában. A búza és a kalászos gabonák nemesítése 50 éves múltra tekint vissza. A fél évszázad alatt kollégáink közel 100 búza, 12 árpa, 11 durumbúza, 8 zab, 5 tritikálé és 1 tönkölybúza fajtát hoztak lére. Ismert fajtáink népszerűek és sikeresen termeszthetőek itthon és a Kárpát-medence egész területén – mondta.

Fotó: Kovács Erika

Nőtt a búza vetésterülete

Tarpataki Tamás agrárpiacért felelős helyettes államtitkár a gabonapiaci helyzetet értékelte.

A búza és az árpa nagyon jól termett tavaly, a kukorica viszont rosszul. Nem is emlékszem, mikor volt ilyen alacsony termésünk, de ez nem okozott fennakadást, jutott exportra is. Őszi búzából 4-5 százalékkal nagyobb területünk lett az azt megelőző évhez képest. Bízunk benne, hogy a búza évek óta csökkenő területi trendje megfordult, vagy legalább stabilizálódik – mondta.

A helyettes államtitkár beszélt arról is, hogy az ukrajnai helyzet miatt az Európai Bizottság gyors intézkedéseket hozott, amelyekkel területi korlátokat oldottak fel, mint például a területpihentetést. Így a tavaszi vetéseknél az őszihez képest is nagyobb arányú növekedés tapasztalható.

Az ukrán helyzettel kapcsolatban azt mondta, a háború a tavaszi munkákra volt hatással és minden bizonnyal a nyári aratásra is. Nemcsak az a kérdés, hogy milyen mennyiség terem Ukrajnában, hanem az is, hogy az exportot el tudják-e majd szállítani, hiszen a háború a Fekete-tengeri kikötőket is érinti. Jelenleg legalább 15 millió tonna gabona ragadt Ukrajnában. Világszinten a kukorica 18, a búza és az árpa 12-12, a napraforgómag, -liszt, illetve napraforgó olaj 50 százalékát az ukránok exportja biztosítja.

A legújabb fajtákkal ismerkedtek

A rendezvényen Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetsége elnöke a magyar gabonatermesztés helyzetéről, lehetséges fejlődési irányáról, Süliné Faragó Erzsébet, a Gabonakutató Kft. kereskedelmi vezetője pedig a cég kereskedelmi tevékenységéről számolt be.

A batidai rendezvény keretében 14 kenyérbúza, 4 árpa, 3 zab, 2 durumbúza és 1 tönkölybúza fajtát tekinthettek meg az érdeklődők a szántóföldön.