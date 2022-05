Főként kisgyermekes családok népesítették be a placcot, volt egyebek mellett kung-fu, zumba, mazsorett, hip-hop tánc, fitnesz program és vívás. A tíz helyi sportszervezet képviselői nem csupán a színpadon léptek fel, közben ügyességi pontokon várták az érdeklődőket. A feladatokat teljesítők pecsétet kaptak részvételükért.

Délután három órától a felfújható foci arénában a különleges Panna Game játékot lehetett kipróbálni: két versenyző focizhatott egymással. Majd 17 órától a szintén látványos Fly Addiction Team jelent meg akrobatikus kosárlabda showműsorával. A bemutatkozó egyesületek között ott volt például a Nóri torna Borsos Nóra irányításával, a vívás szenvedélyével pedig a Csomorkány SE ismertette meg az érdeklődőket. A keleti-harcművészetet és filozófiát képviselő Magyar Wing Tsun Egyesület vásárhelyi klubja is a helyszínen volt, szintén sok érdeklődőt fogadtak. Ők hetente kétszer tartanak tréninget a Serháztér utca 2. szám alatti Kung Fu edzőteremben, Si Hing Tihanyi Mihály 5. mesterfokozatú sportoktató irányításával.

A vásárhelyi Kovács család három gyermekével látogatott el a rendezvényre. Mint lapunknak elmondták: örökmozgó 6 és 8 éves lányaik mindig kíváncsiak az újdonságokra, mindketten szívesen sportolnak. Egyikük a szelídebb, táncos műfajhoz vonzódik, a nagyobbik viszont a harciasabb, fizikai kihívásokban leli örömét. A legkisebb még csak most ismerkedik a sportágakkal, szeretnék, ha ő is megtalálná később a szívének kedves mozgásformát. Azért is jöttek el a rendezvényre, hogy itt egy helyen találkozzanak egymástól eltérő csapatokkal.