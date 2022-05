Különleges, minden szempontból környezetbarát gépeket mutattak be kedd délelőtt a Dugonics téren a Royal-Kert Kft. munkatársai, az érdeklődők közt pedig ott voltak a Szegedi Környezetgazdálkodási Nkft. dolgozói is, ugyanis az eszközök főként a közterületek, parkok karbantartására alkalmasak. Így az is elképzelhető, hogy hamarosan a megyeszékhelyen is használják majd a 100 százalékban vegyszermentes gyomkezelőt, amely a leforrázós módszert alkalmazza a gyomnövény eltüntetéséhez.

A többi ilyen technológiát használó géptől abban tér el, hogy megnövelt idejű intenzív hőközlésre képes, vagyis míg a többi gép által leadott hő néhány másodperc alatt eltűnik, addig a kedden bemutatott gép legalább 15-18 másodpercen keresztül tartja a 70-85 fokos hőt, ami az irtáshoz szükséges. Ezt a hab teszi lehetővé. Ráadásul gyomnövény gyökérzónájában is ki tudja fejteni a hatását, véglegesen kiirtva azt.

Fotó: Török János

A szakemberek beszámolója szerint ez az eszköz képes a közterületek, táblák, utcabútorok és eszközök mosására és fertőtlenítésére, moszat- és algairtásra, a graffitik eltávolítására, sőt még a rágógumit is el lehet vele tüntetni a járdákról, padokról.

Bemutatták a teljesen elektromos, zéró károsanyag-kibocsátással és minimális zajterheléssel dolgozó seprőgépet is, amely közterületi, vizes takarításra alkalmas. Ez abban különbözik a többi seprőgéptől, hogy a kefék helyett nagynyomású útburkolat- és kézi mosóval rendelkezik, valamint fertőtlenítőszeres lemosásra is használható.