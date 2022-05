A Salátás Fesztivál és Búcsút már 2020-ban szerette volna megrendezni az önkormányzat, de a járványhelyzet miatt kétszer is el kellett korábban halasztani. Az idei rendezvénnyel évszázados hagyományt sikerült feltámasztani: „salátás” vagy „tökös búcsút” már több mint száz évvel ezelőtt is rendeztek Csanyteleken, az elnevezés attól függött, mi érett meg május közepére.

A búcsút eleinte a Nepomuki Szent János ünnepét követő vasárnap tartották, majd 1894-től a valódi búcsúnapján ünnepelték. A mostani rendezvényen az idén 180 éves Nepomuki Szent János-templomot is ünnepelték.

A program nyitányaként a kisteleki Harmónia Egyesület kórusa adott koncertet fél 11-kor a templomban, azt követően tartották az ünnepi szentmisét, a búcsú főcelebránsa Erhard Róbert esperes atya volt.

A déltől kezdődő főzőversenyen a bográcsokban a birka mellett pacal is főtt, igazi piknikhangulatban sütöttek-főztek az emberek, és több mint húszféle saláta is készült: volt gyümölcsös, arabos és hagyományos zöldséges saláta is.

Mi tejfölös uborkasalátát és egy paradicsomos-uborkás salátát készítünk, de főzünk is: ezt a nyolcéves birkát pénteken nyúztuk meg. A hús frissen az igazi, a hűtő kiszívná belőle a szaftot – mutatta a bográcsukban rotyogó húsokat Bali Zoltán. A csapat egy parasztos birkapörköltet készített, mert úgy gondolták, a saláta mellé kell valami „tartalmasabb” is.

Fotó: Majzik Attila

Egy jó birkapörköltnek párja nincs, ha jól van elkészítve. Nem lett teljesen lefaggyúzva a hús, hogy megmaradjon a birka sajátos íze – tette hozzá Szabó Ferenc.

A felgyői iskolások gyümölcssalátával próbálkoztak, amibe szőlő, eper, áfonya, banán, kivi, barack, dinnye és málna is került. Mint a gyerekek elmondták, főleg a közös időtöltés miatt neveztek a versenyre. A zsűri végül nem az ő salátájukat választotta a legjobbnak, de azt mondták, már a hangulat miatt is megérte eljönniük Csanytelekre.

Pozitív visszajelzéseket kaptunk a vendégektől, örülünk, hogy sikerült megmozdítani a fiatalabb családokat is. Van egy alapunk, amire jövőre tudunk építeni, szeretnénk kibővíteni a fesztivált, nagyobb hangsúlyt fektetve az egészséges életmódra és a mozgásra – értékelt Erhard Gyula polgármester.

Az első salátás fesztiválon a zsűri Apró-Szeri Mária munkáját különdíjjal értékelte, a legjobbnak pedig Matuszka Jenőné alkotását találta Vidáné Csontos Éva és Gémes Ferencné salátái előtt.