A testépítő sportág egyik legnagyobb szövetségének, a PCA-nek a 2022-es világbajnokságát nyerte meg az angliai Coventryben a szentesi Szabó Tamás a középmagas kategóriában. Ugyanebben a szegedi Bartó Dávid bronzérmes lett.

A magas színvonalú versenyen három kategóriában versenyeztették a sportolókat, súlykorlát nem volt, magasság alapján rangsorolták őket három csoportba. Tamás győzelmével megnyerte a profi kártyát is, amely automatikus indulást jelent a szövetség következő megmérettetésére, nem kell kvalifikáción részt vennie.

Tamást népes szurkolótábor kíséri el rendszeresen a magyar versenyekre. A barátok mellett kislánya is ott volt legutóbbi magyar bajnoki címe során a nézőtéren, ami még a győzelemnél is nagyobb boldogságot jelentett számára. Eltökélt szándéka volt, hogy gyermeke lássa ilyen megmérettetésen, a szurkolása, biztatása pedig óriási örömet jelentett.

Szépen mutatott

Mindenki nagyon felkészülten érkezett a versenyre. Ahogy láttam, izomtömegben mindenki előttem járt. Azzal tudtam érvényesülni, hogy arányosabban és esztétikusabban mutattam a színpadon, a pózolást pedig alaposan begyakoroltam – árulta el a Délmagyarország érdeklődésére a 29 éves testépítő, aki 2016-ban még egy másik szövetségnél húsz kilogrammal könnyebben már örülhetett egy világbajnoki címnek.

Ezeken a versenyeken a versenybírók a szimmetriát, a szárazságot, a szálkásságot, a pózolást és az esztétikumot vizsgálják. Szabó úgy fogalmazott, az izomtömeg egy ilyen megmérettetésen egy a sok elbírálható tényező közül, így az arányossággal vagy tökéletes pózolással egy kisebb tömegű ember is képes legyőzni egy nehezebbet. Neki is sikerült.

Egy év kihagyás után nagyjából egy esztendeje jár le újra a konditerembe Tamás. Építkezés és gyermeke születése miatt szüneteltette karrierjét. Heti egyszer Szegeden pakolja a súlyokat, amikor edzőjével, Kokovai Andorral is konzultál. A hét többi napján január óta Csongrádon erősít.

Apa, a példakép

Már óvodásként láttam, ahogy a másik szobában kialakított egy kezdetleges konditermet, néhány súlyzóval, rúd­­dal. Láttam, hogy apa edz, erős és nagy, így én is olyan izmos akartam lenni, mint ő. Több sportágat kipróbáltam, 17 éves korom óta viszont csak a konditerembe járok, itt érzem igazán jól magam. 22 voltam az első versenyemen, akkor hat indulóból ötödik lettem. Ez nem esett jól, de eldöntöttem, nem adom fel, elérem a célom – emlékezett vissza.

Felkészülését 2015 óta Kokovai Andor irányítja. Ő szabályozza az étrendjét, állítja össze az edzéstervet. – A hátán viszi a karrieremet, rengeteget köszönhetek neki. Ő csinált be­­lőlem igazi test­építőt. A kitartásom és a szorgalmam megvolt ehhez, de ő avatott be a részletekbe – tette hozzá.

Komoly program

Egy testépítőversenyre nagyjából másfél évet készülnek.

Általában nagyjából egyéves izomnövelési ciklussal kezdek, amikor a minőségi étkezés so­­rán nem vonok meg magamtól szinte semmit, sok széndhidrátot fogyasztok. Ezt egy féléves diéta követi, amikor már nem viszek be fehér lisztet, cukrokat, és zsírból is keveset, csak ami hasznos. Ilyenkor már a verseny közeledtével folyamatosan csökkentjük a szénhidrátbevitelem három-négy hetente, aminek köszönhetően feléli a testem a zsírtartalékaimat, így szálkáso­dom. Az utolsó héten a vizet kell még eltüntetni a bőr alól, ilyenkor kivesszük az étrendből a sót. Ez akkor igazán látványos, ha már nincs rajtad zsír. A versenyt megelőző napon jön még egy szénhidrátbomba a testnek, hogy az izmok kikerekedjenek és feltöltődjenek – részletezte a felkészülését egy versenyre. Miután végez, jöhet néhány hét pihenés, ami nagyjából másfél hónap. Ekkor is mozog, de kisebb intenzitással, illetve la­­zít az étrendjén, hogy az elmúlt fél év megvonásait egy picit megjutalmazza.

A testépítés 24 órás sport. Nem elég naponta egy három­órás edzést letudni, nekünk fontos, hogy biztosítva legyen a minőségi étkezés, három-négy óránként együnk, megcsináljuk az edzést, bevigyük a fontos tápanyagokat, és szánjunk időt a regeneráló pihenésre is – jellemezte szeretett sport­ágát.

Arra a kérdésünkre, hogy mit jelent szá­­mára ez a sportág, úgy fogalmazott, ez formált belőle férfit és olyan embert, aki tudja értékelni az élet kisebb dolgait is. Rengeteg segítséget kap a családjától.

Amikor végigcsinálsz több ilyen teljes felkészülést, rájössz, hogy milyen sokat jelent, ha apróságnak tűnő dolgokban segítenek neked a mindennapokban, amikor dolgozol, edzel – vélekedett.