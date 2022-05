Ferencszálláson nagy figyelmet fordítunk a fogyatékkal élő emberek komfortérzetére – mondta a polgármester, Jani János. Emlékeztetett rá: akadálymentesítették minden közintézményüket, rámpával látták el a lépcsőket, vezető­sávokat raktak le a járdára, lépcsőkre, és a hallókészülékkel rendelkezők életét megkönnyítő indukciós hurok üzemel az orvosi rendelőben, illetve lesz hamarosan a művelődési ház nagytermében.

Talán ennek is köszönhető, hogy egymás után fedezik fel kirándulási célpontként Ferencszállást a fogyatékossággal élő embereket tömörítő civil szervezetek. Először, néhány héttel ezelőtt a siketek és nagyothallók megyei csoportja látogatott el a faluba, akik azt kérték a polgármestertől, mutassa meg a falu nevezetességeit, avassa be őket Kukutyin történetébe. Akkoriban volt Tandari Anita fotókiállítása a könyvtárban, aki a közösségükhöz tartozik – az ő tárlatát is megnézték. Lesétáltak a Maros-partra is, a lapunkban már bemutatott kirándulóhelyre, ahová most visszatértek egy bográcsozás erejéig. Jani János maga ragadott fakanalat és paprikás krumplit főzött nekik.

A múlt hét végén a vakok és gyengénlátók csoportja jelentkezett be. A falu első embere őket is körbevezette a községben, és nekik is elmondott minden érdekességet. Számukra a legnagyobb esemény a pajtamúzeum felkeresése volt, ahol a kiállított tárgyakat kézbe vehették, megtapinthatták. Ugyancsak nagy élmény volt nekik, hogy a helyi nyugdíjasklub jóvoltából lovas kocsizhattak is. – A legmeghatóbb pillanat számomra az volt, amikor a csapat egyik tagja, Tóth Zoltán élete álma teljesült, és megsimogathatta egy ló fejét – mesélte a polgármester. Velük is megbeszélte, hogy a későbbiekben visszatérnek még, szeretettel várja őket egy Maros-parti bográcsozásra.