Lapunknak elmondták, a február végén megrendezett jótékonysági bálon befolyt összeg egy részéből hozták létre a lakatfalat, a bál fő támogatója Mihálffy Béla, Dorozsma országgyűlési képviselő és Ruzsa Roland, önkormányzati képviselőjelölt volt.

Fotó: Kuklis István

Kiemelték, a falra felhelyezett lakat jelképezhet egy szövetséget, szerelmet, évfordulót, házasságot, ballagást, sikeres vizsgát vagy épp egy gyermek érkezését is. Hozzátették, a helyben élők és az elszármazottakat is meg tudják jeleníteni az életüknek egy-egy fontos állomását a lakatfalon. Hangsúlyozták, az, aki lakatot csatol fel a falra, örökre otthagyja Dorozsmán a névjegyét, és bármerre is sodorja az élet, egy kicsit mindig ott lesz a településrészen.

Az átadót követően Ruzsa Roland kérdésünkre elmondta, nagyon örül, hogy most már Kiskundorozsmának is van lakatfala, amely az összetartozás jeléül készült el, és azért is tartotta fontosnak, hogy a kezdeményezés mellé álljon, mert ő is hasonló értékrenddel rendelkezik, mint amit a fal képvisel. Jelezte, amennyiben bizalmat kap június 26-án, úgy együtt, a dorozsmaiakkal összefogva szeretné továbbépíteni Dorozsmát.