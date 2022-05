A kivitelező a Délút Kft. volt, de önkormányzati képviselők is részt vettek a munkában. 100-150 különböző fajtájú színes évelőt ültettek el a parkoló körül, és mellette készül majd a falunak egy új technikai szolgáltatóhelye. A közelmúltban adták át a megújult Kossuth utcát is, amelynek, megírtuk, megsüllyedés miatt javítani kellett a Mátyástól a Hunyadi utcáig tartó szakaszát. Az útszakaszt újra is aszfaltozták.

Fotó: Kübekháza Hírszolgálat

A munkálatok április 11-én kezdődtek, és mintegy 2 hetet vettek igénybe. Az önkormányzat 2021-ben nyújtott be pályázatot a Magyar falu program keretében az útburkolat felújítására, és nyert el 37,4 millió forintot.