A megnyitón információink szerint részt vesz Nagy István agrárminiszter is. A háromnapos rendezvényre több mint 400 állattenyésztési és ipari kiállítót várnak.

Szerdán délután már szinte minden készen volt a kiállítás csütörtöki megnyitójára. Fotó: Kovács Erika

Az állatok bírálásában részt vevő szakemberek között idén is lesznek külföldiek, főként Franciaországból, Spanyolországból, Csehországból és Ausztriából. Az első napon kerül sor a ló, a húsmarha, a juh, kecske és sertés tenyészállat-bírálatra. Az érdeklődők baromfi és halfajta, valamint solymász bemutatót is láthatnak. 11 órától rendezik meg A KAP és az állattenyésztés szabályozási kérdései című konferenciát, amin részt vesz Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára is.

Pénteken a szabadtéri programok között számos kutyás és lovas bemutatót is láthatnak az érdeklődők. Idén a Furioso-North Star lesz a kiállítás kiemelt lófajtája. Újdonság a lovas póló bemutató, ami még nem volt Hódmezővásárhelyen. Az agrárképző középiskolák országos versenyének is helyet ad az állattenyésztési napok rendezvény. Egyebek mellett lópatkolási ás fejési bemutató is várja a nagyközönséget.

Szombaton 10.30-kor rendezik meg a XXXVI. Szent György Napi Juhásztalálkozót, 12 órakor pedig az Ifjú Holstein-tenyésztők XXIV. Országos Felvezető Versenyét, de juhnyírási és fogatbemutató is lesz – sok minden más mellett.

A szakkiállítás mindhárom nap 9 órától látogatható. Az állati jó játszópark nyitástól zárásig várja a gyerekeket. A rendezvény ideje alatt ételkóstolók is lesznek.