A fiatalok és kísérőtanáruk, Domokos József elmesélték, hogy odafelé megálltak Déva váránál, ahova fel is másztak a meredek emelkedőn. Útközben táblával jelölték a viperaveszélyt, de a diákok legnagyobb csalódására nem láttak egyetlen mérges kígyót sem, a vár pedig felújítás miatt zárva volt, így kissé csalódottan folytatták útjukat.

Maradandó élmény volt számukra egy 14 kilométeres túra, ami a Gyilkos-tótól indult, 1440 méter emelkedő után a Mária-kőhöz és a Békás-szoroshoz vezetett. A bedős diákok részt vettek a csíkszeredaiak erdőművelés óráján és meglátogattak egy erdészetet is. Jártak Kálnokon is, megkoszorúzták névadójuk, Bedő Albert szobrát és felkeresték a sírhelyét is.

A kirándulók között volt az az öt diák – Radics Dániel, Varga Fruzsina, Kovács Ábel, Bátyity Márk és Dózsai Benjamin –, akik a nemrégiben rendezett megyei elsősegélynyújtó versenyen sikeresen szerepelve továbbjutottak és szeptemberben ők képviselik majd Csongrád-Csanád megyét a középiskolások kategóriájában.