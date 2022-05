Eddig magyar falu programos és belügyminisztériumi pályázatok segítségével újítottuk fel az útjainkat, az előbbinél korábban 5, majd 6,8 millió, a BM-től több mint 12 millió forintot nyertünk erre a célra – mondta Búza Zsolt, Baks polgármestere. Legutóbb a Magyar falu programban jutottak 23 milliós forráshoz, amiből a Váradi, a Rózsa, a Kassai és a Szabadkai utca egy-egy szakaszát, valamint a Kossuth és a Május 1. utca kereszteződését varázsolják újjá.

Terveink szerint ősszel kezdjük a munkát, és még ebben az évben befejezzük – közölte a faluvezető.

Búza Zsolt arra is emlékeztetett, hogy a 2014-es szennyvizes beruházásnál kizárólag sávos helyreállítást engedélyeztek. Azóta is amortizálódnak egyes útjaik, amire odafigyelnek, és a legrosszabb állapotúaktól – azok élveznek prioritást – kezdve veszik sorra a rekonstrukciókat. Akadtak olyan részek, melyeket közfoglalkoztatásban „foltoztak”, kijavítva a kátyúkat, a kisebb-nagyobb lyukakat és repedéseket. Viszont a már citált Magyar falu programban és a Belügyminisztérium pályázatainak köszönhetően teljes útszakaszok újulhatnak meg, válhat rajtuk biztonságosabbá a közlekedés – vélekedett a polgármester. Hozzátette: a 23 millió forintos pályázatnál személyesen is végigjárta a szóba jöhető szakaszokat, majd a kiválasztottakról testületi ülésen döntöttek a képviselőkkel.

Belügyminisztériumi pályázatra nyújtottak be a közelmúltban anyagot 20 millió forintos támogatásra, de ez a beadvány úgynevezett tartaléklistára került. Ennek keretében az Ady utca 100, az Akácfa utca szintén 100, az Alkotmány utca 50 és a Béke utca 203,75 méter hosszan újulna meg – sorolta Búza Zsolt, hozzátéve: idővel ezeket a rekonstrukciókat is megvalósítják.