Az áremelkedések miatt azonban az elnyert összeg nem elegendő ahhoz, hogy a pedagógusok is a fiatalokkal tudjanak utazni. Éppen ezért Mihálffy Béla országgyűlési képviselő és Ruzsa Roland önkormányzati képviselőjelölt összefogtak és 150 ezer forintot adományoztak szombaton az iskolának, ahol családi napot tartottak.

Mihálffy Béla elmondta, a Határtalanul Program a nemzeti összetartozás operatív programja, mely által a fiatalok megismerhetik többek közt Erdély történelmi és kulturális emlékeit, valamint személyes kapcsolatot alakíthatnak ki a külhoni magyar diáktársaikkal. Ezért is tartotta fontosnak, hogy hozzájáruljon az utazáshoz – tette hozzá.

Ruzsa Roland szerint a kirándulás azért is jó, mert a dorozsmai diákok személyes tapasztalatokat szerezhetnek a külhoni magyarságról, és láthatják, hogy a határtól 6-700 kilométerre is szinte színtiszta magyar ajkú települések vannak. Mindemellett pedig még szorosabb kapcsolatok jöhetnek létre a hazai és határon túli magyar iskolák között – jegyezte meg. A képviselőjelölt egyébként nemcsak az utazáshoz járult hozzá, hanem a családi nap tombolájának fődíját is ő ajánlotta fel.