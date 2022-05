70-80 fiatal labdarúgót vendégeltek meg a keddi edzést követően Kiskundorozsmán. Mint azt Mihálffy Béla országgyűlési képviselőtől a futballpályán megtudtuk, nem ez az első eset, hogy az Egységes Sportkör Kiskundorozsma játékosai meglepetésben részesülnek, korábban például pizzát és fagylaltot is kaptak már. Hozzátette, ki­­válóan működő sportegyesületről van szó, a városban talán egyedülálló módon nem szednek tagdíjat a sportolóktól, ennek ellenére kiváló körülményeket biztosítanak a fiataloknak Ottlik Sándor elnök vezetésével.

A sportkör elnöke a hotdog-­osztás közben elmondta, Mi­hálffy Béla hathatós segítsége nélkül vélhetően már nem lé­tezne az egyesület, az ő támogatása által tudják a megfelelő körülményeket is biztosítani a játékosoknak. Megjegyezte, bízik abban, hogy a jövőben is teljes vállszélességgel áll majd mellettük, valamint remélik, hogy lehetséges utódja, a keddi hotdog-osztás támoga­tója, Ruzsa Roland is segíti majd az egyesület továbbvirá- goztatását.

Az önkormányzati képvi­selőjelölt (Fidesz–KDNP) Ru­­zsa Roland hangsúlyozta, csaknem 200 igazolt labdarúgója van az egyesületnek, ez köszönhető a kiváló elnökségnek. Jelezte, célja az, hogy a meglévő feltételek továbbra is biztosítottak legyenek, valamint hogy bővítse a támogatások körét, vagyis minél több vállalkozót szeretne állítani a sport mellé.