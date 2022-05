A mostani akciónk apropója a Föld világnapja, aminek idén az volt a jelmondata, hogy „Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot?”. A Szeretem Vásárhelyt Egyesület megpróbálja ezt – mondta az eseményen tartott sajtótájékoztatón Juhász Tünde, az egyesület egyik alapító tagja. Kiemelte, az elmúlt évek tapasztalata szerint évről évre egyre több elektronikai hulladékot hoznak az akcióra a vásárhelyiek és a környéken élők

Az elmúlt négy alkalommal összesen 230 tonna e-hulladéktól szabadítottuk meg a háztartásokat. Az idei gyűjtés is biztatóan indult, hiszen már reggel 8 óra előtt sorban álltak az autók. Az is jól látszik, hogy a helybéliek összefogtak, hogy a nagyobb berendezéseiket közösen bérelt utánfutóval vagy kisteherautóval el tudják hozni – emelte ki Juhász Tünde. Hangsúlyozta, az eszközök túlnyomó részében veszélyes hulladék is található, amely szennyezi a környezetet, ha nem semmisítik meg.

Sokszor látjuk, hogy a kert végében, az udvar hátsó részén tárolják az emberek az elromlott mosógépet, hűtőt, de az eső sajnos kimoshatja idővel a veszélyes anyagokat, amelyek a talajba kerülnek. Ezért is fontos, hogy ne éljünk együtt ezekkel a használaton kívüli eszközökkel, hanem az ilyen gyűjtéseken szabaduljunk meg tőlük. Partnerünk, a Multigrade Kft. profi módon végzi a hulladék átvételét, szelektálását, majd az elszállítását is. Nálunk nem marad semmilyen szemét az akció befejezése után – mondta Juhász Tünde.

A Szeretem Vásárhelyt Egyesület sikeres akcióit látva a vásárhelyi önkormányzat is szervezett korábban a Serháztéren elektronikai hulladékgyűjtést. A leadott berendezések napokig áztak az épület udvarán, majd csak azután szállíttatták el, miután ezt a Szeretem Vásárhelyt Egyesület szóvá tette. Ezzel több szabályt is megszegtek, és úgy tudjuk, ezért az önkormányzatot meg is bírságolták.