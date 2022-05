A helyi diákönkormányzat, valamint ifjúságsegítő szakmai csoportok vezetői részvételével tartottak kerekasztal-megbeszélést a szentesi fiatalság jövőjéről. A beszélgetésen el­­hangzott, a helyi fiatalok ugyan látják a város pozitívumait, mégis sokan mennek el Szentesről, akár már középiskolásként is.

A beszélgetésen arra voltunk kíváncsiak, hogyan látja Szentest az ifjúság, mi hiányzik nekik a városból, mit szeretnek itt és mit nem – számolt be Simon Alma, az Életünk Lapjai Közösségi Klub vezetője. Hozzátette, a fiatalok jelezték, szükségük lenne egy helyre, ahol találkozhatnak, beszélgethetnek.

A város lakossága csökken, elmennek a fiatalok Szentesről. És ha a szülők is úgy látják, hogy nem élhető a város, akkor a negyvenes, ötvenes korosztály is el fog költözni. A visszajelzések alapján az derült ki, hogy tetszik nekik, hogy sok a zöld, a vízfelület és a sportolási lehetőség a városban, de ezekre jobban kellene építeni. Azt is elmondták, örülnének, ha a zenei rendezvényeken a fiatalok zenei ízlését is szem előtt tartanák. Emellett szüksége van a városnak egy közösségi térre is, hogy itt maradjanak a fiatalok: jelenleg vagy a kocsmákban ülnek le beszélgetni, vagy a tereken. Ezen szeretnénk változtatni azzal, hogy egy helyet biztosítunk számukra – beszélt terveikről Simon Alma.



Egy olyan közösségi teret szeretnének kialakítani, ami mindennapos nyitvatartással várja a fiatalokat. A tervezett Ifjúsági Információs Pont amellett, hogy találkozási pont lehetne, speciális ifjúsági programok, képzések megszervezésével, ifjúsági pályázatok írásával is foglalkozna. Ez ügyben jelenleg folynak az egyeztetések, hogy a város tud-e olyan ingatlant biztosítani, amit használhatnának a fiatalok.