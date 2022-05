A hazai cégek sokaságát érinti a technológiaváltás. De hogyan lehet a fejlesztéseket olajozottan, minél kisebb fájdalommal és beruházással véghez vinni? Mikor kell váltani? Az Ipar és az Üzlet 4.0 témakörben felmerülő vállalati problémákra alapuló programban szervezett konferencia fő célja volt őszintén beszélgetni ezekről a kérdésekről.

A konferenciát Tráserné Oláh Zsuzsanna kamarai titkár nyitotta meg, majd „összehuzalozva” munkacímmel beszélgetés kezdődött a vállalatirányításról és Ipar 4.0-ról. Ezen Sabján László, a COBOTX Technologies ügyvezetője és Móró István, a P&G volt európai gyártástervezési vezetője vett részt – a moderátor Knezevics Viktor, a 3rdGEN Zrt. vezető tanácsadója volt.

Ezután rövid előadások következtek, először „Beszállítói bravúrok és korlátok – Új technológiák, új eredmények” címmel Varga-Tóth István, a Promir Kft. ügyvezetője osztotta meg gondolatait. Kálmán Edina, szervezetfejlesztési szakértő a léptékváltóknak ajánlott receptet, míg Rozgonyi-Borus Ferenc, SZTE gyakorló iskola tanára a robotika és projekttanulás összefüggéseiről beszélt.

A RILIAM 4.0 program további részében tematikus beszélgetések kezdődtek 4 asztalnál a technológiaváltásról, a beszállítókról, a jó gyakorlatokról és a robotika oktatásáról.

A rendezvényen mutatkozott be a kamarai robotika sarok is, ahol általános iskolások tartottak bemutatót Lego-robotok építése közben. Fotó: Karnok Csab

A rendezvényen mutatkozott be a kamarai robotika sarok is, ahol általános iskolások tartottak bemutatót Lego-robotok építése közben. A „létesítményben” még tavasszal indult kísérleti programként robotika szakkör. A sikeres kezdeményezés a jövőben is folytatódhat, ezzel a kamara a fiatalok az Ipar 4.0 miatt megváltozó foglalkoztatási környezethez való alkalmazkodását segítené.