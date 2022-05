A mintegy 4 kilométer hosszúságú utat szinte mindenki használja, akinek bármi dolga van a nagyjából 600 lelkes faluban, de eddig olyan rossz állapotban volt, hogy csak 50-60 kilométer per órás sebességgel lehetett közlekedni rajta. Eredetileg makadámút volt, a ráhúzott aszfaltréteg azonban folyamatosan kátyúsodott, a pereme repedezett. A rendes felújítást a faluban évtizedek óta várták.

A falu polgármestere, Horváth Lajos, aki maga is rendszeresen jár ezen a bizonyos 4425-ös számú bekötőúton, a felújítás kezdetekor azt mondta lapunknak, két részletben hozzák rendbe. Így is történt: a Magyar Közút Nonprofit Zrt. megyei igazgatósága tavaly nyáron aszfaltozta le saját erőből a sztráda le- és felhajtójától az érintett út közel 1 kilométer hosszú szakaszát, a fennmaradó további 3 kilométer pedig a Magyar falu program keretében kapott új réteget ezt követően. Ez utóbbi 600 millió forintba került. A beruházás április végén fejeződött be.

A szerény útavató ünnepségen Horváth Lajos úgy fogalmazott: senki előtt nem kell bizonyítani, mennyire fontos egy falunak, hogy meg lehessen közelíteni, a beruházás ráadásul mintegy 5 perccel le is rövidítette a Makó és Királyhegyes központja közti távolságot.

A szalagot Lázár János parlamenti képviselővel együtt vágta át. Utóbbi azt mondta, reméli, ezzel is komfortosabb lesz a közlekedés, aminek a biztonsága előfeltétele annak, hogy a falu fejlődni, gyarapodni, erősödni tudjon.