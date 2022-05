Napirend előtti felszólalásában Benkő Zsolt önkormányzati képviselő arra hívta fel a figyelmet, hogy annak ellenére, hogy a téli, tavaszi időszak rendkívül száraz volt, a város mégis nehezen birkózik meg a közterületei rendben tartásával.

Most már 4 éve vezetik a várost. Látniuk kellene, hogy kora tavasszal mindig problémát okoz a fű. Mind a városnál, mind a HMSZ Zrt.-nél vannak szakemberek, akik bizonyára adtak megoldási javaslatokat arra, hogy hány emberrel és milyen gépparkkal lehet ezt a munkát korrektül elvégezni. Azt kérem, ha voltak ilyen javaslatok, akkor fogadják meg – mondta Benkő, aki nem tartja korrektnek, hogy miközben a város képtelen rendeben tartani a közterületeit, addig a közterület-felügyelők sorra dobálják be a lakosoknak a felszólítást, hogy vágják le a portájuk előtt a füvet.

Márki-Zay Péter polgármester szerint jogos a kritika, őt is felháborítja, hogy miként is néz ki a város. Szerinte szándékosan szabotálják a munkát.

Négy éve is a cég elfelejtett egy csomó mindent, eldugták a készülékeket is. Attól félek, hogy most is a szabotázsról van szó. Jogosan panaszkodnak a lakók, hogy a város által fizetett emberek órákig reggeliznek, ebédelnek, uzsonnáznak. Azokat az embereket, akik nem dolgoznak, a város nem fizeti. Rendet rakunk ezen a területen – ígérte meg, és arról is beszélt, hogy alvállalkozókat is foglalkoztatnak.

Szabó János alpolgármester bejelentette, hétfőtől új struktúrában történik a fűnyírás.

Nincs géphiányunk, ember is bőven van. Viszont átvilágítottuk a teljes területet és kiderült, sokszor minden ésszerűséget nélkülöző munkaszervezési problémák adódnak. Kivettük a HMSZ Zrt. kezéből a munkaszervezés lehetőségét. Csütörtökön áttekintettem a munkacsoportokat, milyen szerszámmal, hová vonulnak fel, mikor kezdik a munkát, mennyi a személyi norma. Az új, szigorúan szervezett rendszer hétfőn kezdődik. Bízom benne, hogy szemmel is látható lesz a változás – mondta az alpolgármester.