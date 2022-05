A bizottság tagjai közt ott ült Mihálffy Béla, Csongrád-Csanád megye 2-es számú választókörzetének országgyűlési képviselője is, aki még április 26-án kapott erre felkérést, ez pedig azért is fontos, mert Szeged mellett a Homokhátságot is képviseli az Országgyűlésben, így pedig ígéreteinek megfelelően még hatékonyabban tudja képviselni a gazdák érdekeit.

Lapunknak az ülést követően elmondta, a Homokhátság vízvisszapótlása az egyik legfontosabb feladat, mert ahol víz van, ott az élet. Úgy véli, igenis biztosítani kell az ország éléskamrája számára az öntözővizet, mely a gazdák megélhetéséhez elengedhetetlen. Megjegyezte, a bizottság tagjaként minden erejével azon dolgozik majd, hogy a mezőgazdaságot biztonságban tudhassuk.

Mihálffy Béla gratulált Nagy Istvánnak a kinevezéséhez, aki szerinte egyformán fontosnak tekinti a termőföld, a legelők, az erdők, a vizes élőhelyek védelmét, ezt pedig már a 2018-2022 közötti ciklusban is bizonyította intézkedési által. A képviselő elmondta, a miniszter a következő évek egyik legfontosabb feladatának tekinti a védett területek, valamint a partnerségi kapcsolatok bővítését a gazdákkal és a civilekkel is.