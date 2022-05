A tolcsvai borászat remekét - amely az elismeréssel együtt elnyerte a Szeged Város Bora 2022 címet - csaknem 150 benevezett tétel közül választotta a legjobbnak a szakmai zsűri.



Frittmann János, a zsűri elnöke elmondta, a borászok két év kihagyás után a szokásosnál is jobban várták az ország legjobb hangulatú borfesztiválját és a borversenyt. Hangsúlyozta, a fesztiválon szereplő borászatoknál folyamatos fejlődés figyelhető meg. A megmérettetésre számos kiemelkedő tételt neveztek be, melyek akár világversenyeken is szép eredményt érhetnek el.



A legjobb vörösbor címet a villányi Günzer Családi Birtok 2017-es Cabernet Francjának ítélték oda. A bírálók a vakkóstoláson a legjobb fehérbornak a soltvadkerti Font Pincészet 2021-es Irsai Olivérjét választották, a legjobb rozé pedig a kiskőrösi Szentpéteri Borpince 2021-es Néró roséja lett. A desszertborok közül az első a badacsonyi Éliás birtok Megérint 2018-as késői szüretelésű szürkebarátja lett. A társadalmi zsűri elismerését Günzer Tamás pincészetének 2017-es Bocor cuvéeje érdemelte ki.



A vasárnapig tartó Szegedi Borfesztiválon csaknem százötven hazai pincészet nemes nedűiből kóstolhat a több tízezer látogató. A kiváló borok mellett a Széchenyi tér árnyas platánfái alatt komoly és könnyű zenei, valamint dzsesszkoncertek is szórakoztatják az egybegyűlteket.