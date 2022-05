Ismét kezdeményezte a közelmúltban a Dél-alföldi Közlekedésszervező Iroda, hogy a falvakban, községekben élők javasoljanak a menetrendi buszközlekedéssel kapcsolatban olyan módosításokat, amelyek könnyebbé tehetik mindennapjaikat. A pusztaszeriek több javaslattal éltek, Máté Gábor polgármester közvetítésével. A napokban az egyik eredménye megjelent az önkormányzat Facebook-oldalán.

A Volánbusz Zrt. értesített bennünket, hogy a tanítási na­­pokon a 9.05-kor Kistelekről Pusztaszerre közlekedő járat kísérleti jelleggel június 16-tól, a nyári szünetben is szállítja majd az utasokat, és ugyanez érvényes a 9.35-kor Pusztaszerről Kistelekre induló járatra is. Bízom benne, a kihasználtság­­ra nem lesz panasz, így a jö­vőben is megmaradhat ez a módosítás, hiszen erre a változtatásra volt a lakosok körében a legnagyobb igény – közölte a polgármester.



Máté Gábor elmondta, akadtak olyan ötleteik is, amelyek nagyobb szerevezést, körültekintést kívánnak a Volánbusztól, ezért azok eredményére még várni kell. Ebbe a kategóriába sorolható az a felvetés, hogy a Kiskunfélegyházára közlekedő busz mindennap érintse Pusztaszert, viszont ha bemenne a faluba, akkor kizárólag Munkástelepen fordulhatna meg, hogy visszatérhessen a főútra. De esetleg az a megoldás is szóba jöhet, hogy a félegyházi járat megállna a főúton kialakított megállóban, és ott átszállhatnának rá a kisteleki járatról a pusztaszeri la­­kosok.



Fontos a buszöblök, buszvárók állapota, ezek karbantartásában három fél érdekelt és érintett, a használó Volánbusz, az önkormányzatok és a Magyar Közút Nzrt. Az idei menetrendi egyeztetésen javasoltam, tartsunk olyan fórumot is, amelyre meghívnák a közút képviselőit, és megbeszélhetnénk, mit tehetnénk azért, hogy rendezettebbek, kulturáltabbak legyenek a várók. Erre a Volánbusz és a közlekedésszervező iroda is nyitott volt, remélem, összejön a találkozó – tette hozzá a polgármester.